Giornata di controlli a tappeto a Sassuolo. Arresto ed espulsioni

Nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio, nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Sassuolo, insieme a quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, un’unità cinofila della Questura di Bologna e personale della Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio straordinario volto al contrasto dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di stupefacenti nei parchi cittadini e nella zona delle stazioni ferroviarie.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati sette posti di controllo che hanno permesso di identificare 73 persone, di cui 27 con precedenti di Polizia.

All’interno del Parco “Ex Edil Carani” sono stati rintracciati 4 cittadini stranieri, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e di immigrazione clandestina, nei confronti dei quali sono stati emessi altrettanti decreti di espulsione dal territorio dello Stato. I quattro erano infatti rientrati nel nostro paese nonostante gli ordini di espulsione.

Un cittadino marocchino di 48 anni, irregolare e pregiudicato, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio perchè trovato in possesso di 27 grammi di hashish e di alcune banconote per un totale di 245 euro. L’uomo è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza per essere sottoposto a processo direttissimo.