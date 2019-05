Controlli di Polizia tra stazione e viale Gramsci, verifiche nei negozi e nel parco

Nella giornata di sabato 4 maggio scorso, nell’ambito del Controllo Integrato del Territorio, la Squadra Volante e il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, insieme ad una unità cinofila di Bologna, hanno effettuato l'ormai tradizionale controllo tra le zone della Stazione Ferroviaria, di viale Gramsci, via Attiraglio, via Canaletto Sud, Via Nonantola e il parco XXII Aprile.

I poliziotti hanno predisposto quattro posti di controllo lungo le principali arterie per monitorare le autovetture in entrata ed uscita dalla città. Complessivamente sono state identificate 169 persone e controllati 62 autoveicoli.

Nel corso del servizio sono state effettuate anche verifiche, estese agli avventori, all’interno di sette esercizi commerciali. All’interno di un bar sono stati identificati numerosi soggetti con precedenti di Polizia. All’interno del parco XXII Aprile è stata rinvenuta, nascosta in un cespuglio, una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già confezionata pronta per la cessione. La droga è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti.