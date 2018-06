Droga depositata nei parchi o agli angoli delle strade, sequestato oltre mezzo chilo di sostanze

Nel corso della settimana, in particolare nelle giornate del 26 e 28 giugno, la Squadra Mobile ha effettuato un’intensa attività mirata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, anche con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato. Sono stati passati al setaccio il parco XXII aprile, il Parco Ducale, la zona della Stazione Ferroviaria e via Canaletto. Sono state identificate una trentina di persone, prevalentemente cittadini nigeriani e dei paesi nordafricani.

Sono stati sequestrati complessivamente oltre 550 grammi di sostanza stupefacente. In particolare presso il Parco XXII aprile sono stati rivenuti tra i cespugli 27 involucri in plastica nera e bianca, contenenti marijuana per un peso di 232,5 grammi. All’interno del Parco Ducale, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 67,1 grammi di hashish, suddivisi in varie stecche. Altra marijuana, ripartita in quattro involucri di plastica per 42,1 grammi, è stata trovata abbandonata sulle scale di un condominio di via Canaletto.

In zona parco Novi Sad e piazza della Pomposa, abbandonati negli angoli delle strade tra via Taglio e le vie limitrofe, gli agenti della Squadra Mobile hanno sequestrato a carico di ignoti, martedì 26 giugno, 100 grammi hashish, e giovedì 28 giugno, ulteriori 85 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana. Infine, due involucri in plastica contenenti cannabis del peso complessivo di grammi 15,6, sono stati rinvenuti in via Mazzoni.