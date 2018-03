Carpi, controllati dalla Polizia i tre campi nomadi del territorio

Questa mattina il personale del Commissariato di P.S. di Carpi, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio. Come regolarmente accade sono state effettuate verifiche ai campi nomadi cittadini, dove dimorano un centinaio di sinti italiani. Il primo ad essere controllato è stato il campo sito in via dello Sport, dietro alle piscine comunali, successivamente gli agenti hanno identificato i residenti del campo nomadi di via Motta, ed infine sono stati sottoposti a controlli le roulotte e le case mobili ubicate nel cortile delle ex scuole di Cortile in via Chiesa.

Nel corso dei controlli dei campi nomadi non sono emerse irregolarità. Nel corso del servizio sono stati effettuati anche vari posti di controllo lungo le principali arterie stradali in entrata ed uscita dalla città. Complessivamente sono state identificate 61 persone, controllati 32 autoveicoli e contestate 3 violazioni al Codice della Strada.