La Polizia cerca armi e refurtiva, perquisito a fondo il campo nomadi

Ieri la Squadra Mobile di Modena ha fatto visita in forze alle famiglie nomadi residenti nella microarea di via Django (zona San Damaso). Non si è trattato di uno dei controlli di routine che ciclicamente interessano i campi cittadini, bensì di una operazione avviata su delega della Procura di Modena, con l'obbiettivo specifico di individuare eventuali oggetti proventi di furto.

Anche se non se ne conoscono i dettagli, dunque, l'attività rientra nell'ambito di un'inchiesta su uno o più furti. che ha portato gli inquirenti a mettere sotto la lente di ingrandimento il campo nomadi della periferia cittadina. Gli agenti hanno usufruito anche del supporto dell'unità cinofila specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi: un altro segnale che l'indagine mira ad identificare ladri o rapinatori che hanno fatto uso di armi da fuoco nei loro colpi.

Il controllo, tuttavia, a quanto si apprende dalla Questura non avrebbe fornito alcune riscontro interessante. Nel complesso sono state identificate 73 persone residenti e perquisiti 19 veicoli, senza che emergessero irregolarità.