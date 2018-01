Coppia aggredita al Parco Novi Sad. Lo scippatore li attendeva fuori dal parcheggio

"Ho visto con la coda dell'occhio che ci inseguiva, per fortuna sono riuscito a reagire quando ha tentato lo scippo" racconta un cittadino modenese, che insieme alla sua compagna ha vissuto una terribile esperienza intorno alle 19 dello scorso 31 dicembre al parco Novi Sad. La coppia stava uscendo dal parcheggio sotterraneo per dirigersi in centro storico quando ha notato lungo il proprio cammino un giovane fermo, in attesa di qualcuno, probabilmente di una vittima da derubare. Il malcapitato racconta che aveva notato come il ragazzo - dai tratti nordafricani - li stesse seguendo senza tentare di superarli. Chiaramente all'armato, l'uomo ha cercato di monitorare con la coda dell'occhio ogni suo movimento.

La situazione è degenerata nell'area verde al centro dell'anello, quando il ladro ha aumentato il passo aggredendo la donna e tentando di rubarle la borsetta, ma il compagno è riuscito a reagire prontamente spintonando il criminale lontano da lei. I due si sono spintonati, con il ladro che non si arrendeva e tentava di raggiungere nuovamente la donna per concludere il furto. A seguito della colluttazione la coppia è stata scaraventata a terra, mentre il ladro urlava qualcosa nella sua lingua, probabilmente delle offese.

Per fortuna in quel momento stava passando una seconda coppia di persone e così il giovane, comprendendo di non poter continuare l'azione criminale, si è allontanato. "La cosa che mi ha colpito di più - spiega la vittima - è che si è allontanato camminando, noncurante di quello che aveva fatto, con un'estrema strafottenza". Inoltre viene segnalato che il giovane, alto circa 1,65 metri e dai capelli corti, indossava una giacchetta, ma nulla che potesse coprirgli il volto.

La coppia spaventata ha chiamato prontamente la Polizia e sono arrivate due pattuglie della Volante, ma ormai il ladro era scomparso. Il giovane si era infatti mescolato ai capannelli di stranieri che presidiano costantemente il parco. Gli agenti di Polizia hanno rincuorato le due vittime, ancora scosse dall'accaduto. "E' incredibile che in quella zona - ha concluso il malcapitato - non ci siano luci o telecamere, nessuno poteva vederci. Se non fosse stato per quella coppia, non so come sarebbe andata a finire."