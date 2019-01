Cresce l'impegno della Polizia Municipale nella caccia ai mezzi abbandonati

Negli ultimi 18 mesi sono state recuperate e smaltite circa 60 automobili ed una decina di roulottes. Questi numeri emergono dagli archivi della Polizia Municipale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, che tra le sue attività forse meno note si occupa anche di reperire ed avviare allo smaltimento i veicoli in stato di abbandono.

Il ritrovamento può avvenire a seguito di segnalazione da parte dei cittadini o durante la normale attività di perlustrazione del territorio da parte delle pattuglie. Gli automezzi abbandonati vengono trovati per lo più in zone di campagna, più di rado in parcheggi poco frequentati, soprattutto nel territorio delle frazioni.

L'attività è svolta in collaborazione con il personale del Pubblico Registro Automobilistico di Modena e mira a contrastare il degrado delle aree meno frequentate ed a tutelare l'ambiente e quindi la salute dei cittadini.