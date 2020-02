Aspetta il corriere ma arrivano i carabinieri, 32enne trovato con 3kg di droga in freezer

Un cittadino di Crevalcore (BO), titolare di un account per fare compere online, si è accorto che qualcosa non andava quando si è trovato nel carrello degli acquisti alcuni prodotti per la coltivazione della marijuana. All'uomo, evidentemente vittima di una frode informatica era stata rubata la password da un truffatore che si è scoperto essere un 32enne residente a Maranello.

Quest'ultimo, nonostante fosse riuscito ad impossessarsi dei dati di accesso e usarli per fare acquisti a spese della vittima, non aveva nascosto l’indirizzo di spedizione, corrispondente all’abitazione dove i Carabinieri si sono presentati per dare luogo alla perquisizione. Questa ricerca ha consentito ai militari di trovare 3 kg di marijuana di cui, una parte, congelata e nascosta sotto le trote salmonate e le cime di rapa che gli anziani genitori del 32enne conservavano nel freezer a pozzetto, ovviamente ignari dell’attività del figlio che è finito in manette.

Il modenese è stato arrestato con l'accusa di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, frode informatica e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope dai Carabinieri della Stazione di Crevacore, in collaborazione con i colleghi dell'Arma di San Giovanni in Persiceto (BO) e Maranello (MO).