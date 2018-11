Nonantola, distacco di una parte di controsoffitto all’Asilo nido Piccolo Principe

Nella notte tra il 4 e il 5 Novembre si è verificato il distacco di una piccola parte della controsoffittatura in cartongesso in un corridoio del nido Piccolo Principe. La problematica è stata avvertita dal personale comunale che si era recato sul posto già alle ore 7, come sempre accade alla riapertura delle scuole dopo un chiusura prolungata o in casi di difficili condizioni atmosferiche.

Tutte le verifiche del Comune di Nonantola immediatamente condotte sulla struttura della Regione, non hanno evidenziato problemi di sicurezza e già a metà mattina i bimbi frequentanti hanno potuto riprendere le normali attività nelle proprie sezioni.

La gestione dello stabile è in capo alla struttura commissariale della Regione, che è stata sempre informata delle criticità in presenza di forti piogge. L’area oggetto del distacco era infatti tenuta sotto controllo da parte del personale in servizio presso il nido, dai tecnici del comune e di Nonaginta in quanto per un vizio costruttivo di un tetto piano, l’acqua non scola correttamente. L’ultima segnalazione da parte del Comune di Nonantola è della scorsa settimana e si era in attesa dell’autorizzazione formale da parte della Regione - proprietaria dello stabile - per poter intervenire direttamente.

Considerato l’accaduto, si è provveduto in somma urgenza per rendere piena funzionalità della struttura, infatti poche ore dopo il fatto le attività si sono svolte regolarmente e nel tardo pomeriggio, dopo il sopralluogo congiunto con la Regione, l’azione ha riguardato la rimozione completa del cartongesso interessato dalle infiltrazioni per permettere l’utilizzo del corridoio in massima sicurezza.

Le azioni sul tetto partiranno non appena le condizioni meteo lo permetteranno. Successivamente si procederà al ripristino del controsoffitto e alla sistemazione della pavimentazione danneggiata dall’acqua, quindi alla tinteggiatura dell’area.

Il Sindaco di Nonantola Federica Nannetti in serata ha incontrato i genitori dei piccoli che frequentano l'asilo nido per spiegare la situazione e rispondere alle domande