Cadono calcinacci da un balcone, interrotta la ciclabile di via Ciro Menotti

Questa mattina prima delle ore 9 è stata segnalata la presenza di calcinacci sul marciapiede e sulla pista ciclabile che corre lungo via Ciro Menotti, all'intersezione con via Montegrappa. Si trattava dei detriti precipitati da un balcone del terzo piano dell'edificio situato all'angolo delle due strade. Sul posto sonointervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso il materiale pericolante e messo in sicurezza l'area.

La Municipale e i tecnici del Comune hanno poi transennato l'area, interrompendo di fatto per circa una ventina di metri la pista ciclabile. Nessuno era presente al momento del crollo e non vi sono perciò feriti. Il percorso ciclopedonale rimarrà chiuso fino a che non verrà realizzato un intervento di messa in sicurezza definitivo.