Crolla la canna centrale dell'organo, due feriti dopo la Messa in Sant'Agnese

Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche si è verificato ieri sera a termine della funzione religiosa nella parrocchia di Sant'Agnese a Modena. La canna principale dell'organo situato sopra le porte di ingresso è infatti improvvisamente crollata a terra, proprio mentre i fedeli stavano lasciando la chiesa. Due persone sono state colpite di striscio dal pesante tubo metallico alto ben 5 metri, una alla testa e una al braccio, e sono state soccorse sul posto dall'intervento del 118. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Immediato anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno esaminato la situazione e messo in sicurezza l'intera zona, impedendo di fatto per il momento l'accesso al luogo di culto. Dovranno essere svolte ora accurate indagini per capire le ragioni del crollo e per valutare la sicurezza complessiva dello strumento.

L'organo a trasmissione elettrica è il più grande della provincia di Modena e la sua costruzione risale al 1939: il restauro è però avvenuto circa 15 anni fa, quando venne acquistato dalla parrocchia d piazzale Riccò e riposizionato con i dovuti adattamenti.

Tanta paura tra i fedeli di Sant'Agnese e comprensibile apprensione da parte del parroco, don Luigi, ma anche la consapevolezza che visto il momento cruciale in cui l'incidente è avvenuto, sicuramente è stato scongiurato un disastro che poteva avere ripercussioni ben peggiori. Al momento le funzioni religiose sono state spostate nell'adiacente Cinema Aurora.