Crolla parte del controsoffitto, paura al Dipartimento di Fisica in via Campi

Ieri, mercoledì 24 ottobre, mentre nell’Aula L1.1 del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (FIM) di Unimore in via Campi 213/a si stava svolgendo una affollata lezione per gli studenti di Ingegneria, si è verificato un crollo parziale del controsoffitto. E' accaduto intorno alle ore 14 ed immediatamente l’aula è stata evacuata sotto il controllo del docente presente in aula ed è accorso il Direttore del FIM che ha immediatamente allertato l’Ufficio Tecnico dell’Ateneo che si è prontamente recato sul posto per le prime verifiche del caso.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Secondo i primi accertamenti il problema sarebbe dovuto al parziale distacco di alcune pignatte in laterizio (mattoni forati usati per solai) a causa della loro vetustà. Data la natura del problema l’Ufficio Tecnico si è premurato di avviare controlli accurati estesi anche a tutti gli ambienti limitrofi ed alle aule simili del complesso. Gli accertamenti si concluderanno nella giornata di domani venerdì 26 ottobre.

Nel frattempo però l’aula è stata dichiarata inagibile e le lezioni sono state spostate in luoghi idonei. Domani ne discuterà il Consiglio di Amministrazione sulla scorta della relazione che riceverà dall’Ufficio Tecnico per adottare gli opportuni provvedimenti.