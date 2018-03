Crolla parte di un edificio centrato da un furgone, disagi sulla Giardini

Verso le 13 di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco è stata costretta ad intervenire a Pavullo per il parziale crollo di un fabbricato. Si tratta dell'edificio situato in prossimità della rotonda accanto alla ceramica Mirage, che nei giorni scorsi era stato colpito da un autocarro uscito di strada a causa della neve. I danni hanno portato ad un cedimento della struttura, che ha coinvolto anche una porzione della via Giardini, creando un rischio per la circolazione.

L'intervento della Polizia Municipale e del personal edi Anas ha permesso prima di regolare il traffico, poi di istituire un senso unico alternato regolato da un semaforo. Inevitabili i disagi per il traffico veicolare.

Un altro crollo si è registrato in giornata sempre a Pavullo, in via Casa Bosi, dove a cedere è stato il tetto di un capannoncino agricolo. Nessuna persona è rimasta coinvolta.