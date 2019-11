Cede un muro di contenimento, famiglie evacuate a Verica

Paura nel pieno della notte a Verica, frazione di Pavullo nel Frignano. Probabilmente a causa della neve e delle conseguenti infiltrazioni d'acqua è improvvisamente franato il terreno a valle di un complesso abitativo situato tra via Pertini e via Fondi. Il muro di contenimento ha ceduto e ha aperto la strada ad uno smottamento che sta mettendo a repentaglio la stabilità dell'edificio.

Le famiglie residenti sono state evacuate e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per verificare l'entità del danno. Preoccupa non solo la stabilità complessiva, ma anche la presenza di una bombola di Gpl che è rimasta coperta dalla frana e che parrebbe danneggiata. Seguiranno aggiornamenti

Diversi smottamenti stanno interessando il territorio del Frignano. Si segnala anche la presenza di un cedimento del terreno in corrispondenza dei Carrai, vale a dire lungo la Statale 12. I tecnici sono al lavoro per realizzare interventi urgenti di consolidamento e la Polizia Municipale presidia il tratto interessato, che sarà chiuso al traffico per alcuni periodi, brevi ma non preventivabili.