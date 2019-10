Crolla un ponteggio, operaio ferito in via della Pace

Incidente sul lavoro in via della Pace a Modena: l'improvviso crollo di un ponteggio dalla facciata del condominio al civico 154 ha colpito uno degli operai che stava eseguendo lavori di ristrutturazione. È accaduto stamattina alle ore 9.

Il lavoratore è stato soccorso dai sanitari e dal medico del 118 e trasportato all'ospedale di Baggiovara. Fortunatamente l'uomo, sulla quarantina, non ha riportato lesioni particolarmente gravi.

Sul posto si è portata per i rilievi la Polizia di Stato, poi seguita dal personale dell'Ausl di Modena, che dovrà valutare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Nel frattempo la polizia municipale ha chiuso al transito il tratto di via della Pace compreso tra via Wiligelmo e via Guarini.

Il crollo della struttura ha invaso la carreggiata, ma non ha causato altri danni e neppure feriti. Caso volesse che nessuna auto stesse transitando in quel momento. Seguiranno aggiornamenti