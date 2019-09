Cadono tegole e calcinacci nel cortile della Procura, danneggiata un'auto di servizio

Grandine, vento, temporali intensi: il meteo estivo che ha creato danni in diversi edifici modenesi non ha risparmiato neppure la sede della Procura della Repubblica in corso Canalgrande. Alcuni frammenti di tegole e calcinacci sono infatti caduti dal tetto e sono precipitati nel cortile interno dello storico edificio.

Nessuno era presente al momento del crollo, ma i detriti hanno danneggiato una delle auto di servizio, utilizate dai magristrati e dalle loro scorte per gli spostamenti urgenti. Al momento l'area è stata interdetta all'accesso, in attesa delle doverose verifiche sulla stabilità dei vari elementi costruttivi.