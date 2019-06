Crolla il tetto di una casa colonica, tre persone evacuate

Oggi a Sassuolo, in via Frati Strada Alta, si è verificato il crollo di una porzione del tetto di una vecchia casa colonica. I danni sono stati ingenti, ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ch ehanno eaminato le condizioni dello stabile. Non è da escludesti che il maltempo di ieri sia stato causa o concausa del cedimento della struttura, comunque molto datata. Tre le persone allontanate, che non potranno fare rientro nell'abitazione considerata per ora inagibile.