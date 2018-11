Carpi, i militari portano in salvo due cuccioli di husky

In piena notte e dopo il diluvio che l'ha contraddistinta, intorno alle 4.30, una pattuglia dei Carabinieri di Carpi in servizio perlustrativo ha rinvenuto due cuccioli di Siberian husky che si aggiravano in Via Cattani. Gli animali, bagnati e infreddoliti, sono stati dapprima asciugati e rifocillati - uno dei due militari li ha fatti allattare dal proprio cane, che da poco ha partorito - e successivamente affidati al canile municipale. Sono in corso accertamenti volti a stabilirne la provenienza. in quanto non è ancora chiaro se siano scappati o se sieano stati abbandonati dal proprietario.