Forte vento, danni segnalati in vari punti della provincia

Sin dalla tarda mattinata di oggi si sono verificati diversi disagi a causa del forte vento che sta "spazzando" la montagna e la pianura modenese. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in almeno una ventina di interventi, sia per i danni a fabbricari, sia per quelli alla vegetazione.

Ad esempio, in località Gorzano di Maranello sono stati divelti i pannelli solari dal tetto di un'abitazione, mentre a San Damaso (in foto) un albero si è abbattuto su un'auto. Fortunatamente non si registrano feriti.