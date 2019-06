Disastro meteo su Modena, parte la conta dei danni. Chiusa anche la Ghirlandina

In mezz'ora sulla città di Modena, a partire dalle 15.15, sono caduti 33,4 millimetri d'acqua, con grandine e forte vento a complicare ulteriormente la situazione. Decine le segnalazioni di danni e problemi giunte alla Polizia municipale, numerosi gli interventi programmati con il coordinamento del Coc, il Centro operativo comunale che si è riunito intorno alle 17 con i tecnici della Protezione civile.

I problemi sulla viabilità sono stati creati, in particolare, dalla caduta di rami e alberi che hanno interrotto la circolazione in alcune strade per consentire l'intervento dei Vigili del fuoco e dei tecnici comunali per rimuovere gli impedimenti. Le strade interessate sono state corso Vittorio Emanuele, via Giannone, Santa Caterina, Fossamonda, via San Remo, via Prampolini. Chiuso al traffico anche il sottopasso di via Capitani. In via Emilia centro traffico sospeso per tegole sulla carreggiata.

In corso Vittorio Emanuele e via Giannone sono intervenuti anche i tecnici di Seta visto che gli alberi caduti hanno interferito con le linee dei filobus.

I tecnici di Hera sono intervenuti sui numerosi semafori danneggiati dalla grandine e dal vento per ripristinarne la funzionalità.

Altri tecnici di Hera sono impegnati nella pulizia delle strade dove si sono depositati rami, arbusti e fogliame. Danneggiati anche dehors e strutture esterne di locali, così come alcuni impianti sportivi: al Palanderlini è stato necessario sospendere la manifestazione di badminton per l'infiltrazione di acqua dalla copertura. Danni sono stati registrati anche in altre palestre e alle piscine Dogali. In tutti gli edifici scolastici (nidi, scuole d'infanzia, sedi di centri estivi, scuole medie sede di esami) sono stati programmati sopralluoghi dei tecnici, anche nella giornata di domenica, per verificare eventuali danni e la sicurezza delle strutture e delle aree cortilive.

Danni anche nei centri commerciali, con infiltrazioni e anche un cliente ferito al Grandemilia.

Per i danni alle auto in sosta dovuti ad alberature sulle strade pubbliche saranno attivate le normali procedure assicurative. Sono centinaia i veicoli danneggiati.

Nel pomeriggio è stato necessario chiudere al pubblico la Torre Ghirlandina per l'acqua che, entrando dall'alto, scorreva sulle scale. Gli operatori hanno ripristinato le condizioni di sicurezza e domenica la Ghirlandina sarà regolarmente aperta per visitatori e turisti.