Temporale e allagamenti, 55 interventi dei Vigili del Fuoco

Ieri sera un nuovo violento temporale ha interessato il territorio modenese. Colpite prevalentemente le fasce all'altezza dei comuni di Carpi, Soliera, San Felice e tra Sassuolo, Fiorano e Formigine. Fortunatamente la grandine è caduta in modo isolato e non ha provocato disagi significativi, ma l'importate quantità d'acqua che si è rovesciata in poco tempo ha messo a dura prova i sistemi drenanti e il vento forte ha causato altre complicazioni.

Sono stati ben 55 gli interventi di soccorso effettuati nella serata di ieri dai Vigili del Fuoco. Tuttavia, non si sono avuti casi particolarmente critici e gli interventi hanno riguardato principalmente rami caduti o pericolanti, pali divelti, finestre infrante o tegole pericolanti. Nell'area urbana di Carpi diverse strade sono state temporaneamente chiuse a causa di allagamenti.

Impegnate sul campo otto squadre di Vigili del Fuoco che hanno operato fino verso l'una di notte quando la situazione e tornata alla normalità.