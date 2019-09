Allagamenti e crolli per il temporale, diversi interventi dei Vigili del Fuoco

Alcune ore di intenso lavoro per iVigili del Fuoco nel pomeriggio di ieri, a causa del temporale che si è abbattuto in particolare sul capoluogo e sulla zona nord-est della provincia di Modena. Da un lato il forte vento che ha causato crolli e edistacchi di elementi dagli edifici, dall'altra l'acqua che è scesa copiosamente in un breve lasso di tempo, creando situazioni di allagamenti temporanei.

L'intervento più rilevante a Modena, in via Peri, dove la copertura isolante del tetto di una palazzina è stata divelta ed è precipitata in strada. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Un allagamento ha interessato invece stradello Romano, accanto al torrente Tiepido.

Una quindicina circa gli interventi effettuati dai pompieri, prevalentemente per pali e rami divelti.

Gallery