Forti raffiche di vento nel modenese, tanti interventi dei Vigili del Fuoco

Intorno alle ore 17 di oggi il maltempo si è affacciato sulla provincia di Modena e su gran parte del nord Italia. Un forte vento di bora ha spirato con fortissima intensità, abbantendosi su buona parte della fascia pianeggiante della nostra provincia e provocando una serie di danni. Diversi alberi e rami sono caduti a terra per effetto delle raffiche e in diversi paesi in cui erano in corso mercati e manifestazioni si sono verificati danni alle strutture tempornee,. Al momento non risultano però persone ferite.

Tante le chiamate ai Vigili del Fuoco che in prima battuta hanno mobilitato una ventina di uomini per gli interventi nella fascia intorno al capoluogo, poi sono arrivati a dispiegare 8 squadre quando il fenomeno si è ulteriormente esteso a sud, verso Spilamberto, Vignola e Savignano.