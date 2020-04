Raffiche di vento ad oltre 80km/h, tanto lavoro per i Vigili del Fuoco

intorno alle ore 16 forti folate di vento hanno iniziato a spazzare la parte nord della nostra provincia, scendendo poi verso il capoluogo e fino alla fascai pedemontana. L'Osservatorio Geofisico dell'Università di Modena e Reggio Emilia ha registrato, fino alle 17:20, una raffica massima di 83 km/h, con provenienza Est-Nordest.

Il vento di bora ha causato diversi problemi sul nostro territorio, con decine di chiamate al 115 che hanno raggiunto la centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Sono in corso di esecuzione - tempi tecnici permettendo - circa una quarantina di interventi, in particolare per la caduta di alberi o grossi rami, ma anche per coperture di edifici che sono state divelte.