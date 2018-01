Botti e festeggiamenti, un Capodanno tranquillo nei Pronto Soccorso di tutta la provincia

La notte di Capodanno, per gli operatori sanitari della Centrale Operativa del 118 e dei Pronto Soccorso della provincia di Modena, è trascorsa in modo relativamente tranquillo. Gli accessi ai Pronto Soccorso provinciali non hanno fatto registrare particolari picchi e anche il numero di persone che hanno manifestato problemi per intossicazione da alcool è risultato nella media rispetto agli anni passati.

Nessun accesso riconducibile allo scoppio di petardi ai Pronto Soccorso del Policlinico e dell’Ospedale di Baggiovara: pochi casi di indigestioni e una decina di pazienti con abuso etilico, sono il bilancio che si può considerare positivo dei festeggiamenti di San Silvestro. Tre feriti lievi, senza conseguenze, negli altri PS della Provincia – Mirandola, Sassuolo, Carpi, Pavullo e Vignola – e 5 casi di eccessi alcolici. Tutti questi pazienti sono stati trattati e dimessi. Si tratta di dati nella media di una normale notte prefestiva.

Per quanto riguarda la Centrale Operativa 118, dalle 20.00 del 31 dicembre alle 10.00 del primo giorno del nuovo anno, sono state complessivamente 115 le richieste di intervento, anche in questo caso un dato nella media di questo periodo.