Sicurezza a Formigine, boom di truffe agli anziani. E sulle strade si corre troppo

Si è svolta ieri a Formigine una seduta congiunta delle Commissioni Pianificazione territoriale-Ambiente e Affari Istituzionali, presiedute rispettivamente dai consiglieri Ivan Alboresi e Lawrence Miles, sul tema della sicurezza locale. La seduta si è aperta con la presentazione da parte dell’architetto Alessandro Malavolti, dirigente dei Lavori pubblici del Comune, del progetto di videosorveglianza del territorio e dell’installazione dei varchi nei vari accessi del territorio comunale. Successivamente, il Comandante della Polizia Municipale Mario Rossi ha presentato il report delle attività svolte nel primo semestre dell’anno in corso.

Relativamente alla sicurezza stradale, sono state effettuate circa 8.000 ore di pattugliamento sui 250 km di strade locali. Da evidenziare che su 2.400 violazioni, hanno rilievo 1.165 violazioni ai limiti di velocità accertate prevalentemente con lo scout speed, strumento di prevenzione degli incidenti che ha permesso di accertare anche 38 violazioni per mancata copertura assicurativa e 51 per omessa revisione del veicolo, dati questi ultimi in diminuzione rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Infine, tale strumento ha consentito di rintracciare 11 veicoli rubati. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 83, con 40 feriti e nessun morto, dato anche questo in lieve diminuzione rispetto ai primi sei mesi del 2017.

Rilevante è il dato relativo ai controlli in materia di autotrasporto effettuato con veicoli pesanti. Molti controlli sono stati effettuati in collaborazione con la Motorizzazione civile che ha messo a disposizione il banco mobile. Sono state accertate ben 274 violazioni in materia, riferite soprattutto aTIR stranieri. Per quanto riguarda la tutela del consumatore, dell’ambiente e del territorio sono stati operati 54 controlli di polizia edilizia, 73 di polizia commerciale, 98 di polizia ambientale e ben 462 di polizia amministrativa (regolamenti comunali), di cui 104 relativi al contrasto all’accattonaggio molesto.

In materia di polizia giudiziaria sono state 96 le notizie di reato; tra queste, da porre in rilievo una lieve diminuzione del reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, così come delle lesioni personali stradali. Invece, si è registrato un netto incremento delle truffe in danno delle fasce deboli della popolazione (anziani), dato questo che incentiva l’attuazione di campagne d’informazione e di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza.

Degna di rilievo, l’attività del volontariato partner della sicurezza che ha svolto circa 4.500 ore di servizio integrato con la Polizia Municipale. Così pure l’attività svolta dalle Guardie Ecologiche Volontarie con circa 1.500 ore di servizio e dell’associazione nazionale Alpini del Polo integrato di via Quattro Passi. Nell’ambito dei servizi dedicati al controllo del territorio, ha particolare rilievo l’attività di monitoraggio di determinate aree verdi e parchi cittadini dove si verificano casi di consumo di droghe leggere o isolati episodi di atti vandalici sulle strutture di arredo urbano.

Notevole incremento anche del controllo di vicinato, che registra l’attivazione di 17 gruppi (11 nel capoluogo, 1 a Colombaro, 2 a Magreta, 2 a Casinalbo, 1 a Corlo), che coinvolgono circa 700 famiglie, ed altri in via di attivazione. Questa nuova forma di interazione tra cittadini e Forze dell’Ordine sta rivelando la sua utilità in particolare in relazione al fenomeno dei furti in abitazione, che in estate si presenta in modo itinerante e ricorrente, anche se in apparente lieve diminuzione.