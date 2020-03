Frode assicurativa e fuga, denunciato un motociclista 52enne

Una moto coinvolta in una frode assicurativa e “scomparsa” da tempo è stata recuperata dalla Polizia locale di Modena in un’operazione che ha portato anche al sanzionamento e alla denuncia del proprietario. E il veicolo è stato riconsegnato all’assicurazione dopo che per anni se ne erano perse le tracce.

Alla fine dello scorso ottobre gli agenti sono intervenuti nelle campagneintorno a Modena rinvenendo una motocicletta abbandonata, una Kawasaki ZZR 1400, che è risultata essere stata comprata nell’estate del 2009. Poco dopo averla acquistata con una spesa di quasi 12 mila euro, un cittadino ne aveva denunciato il furto ai carabinieri, ottenendo alcuni mesi più tardi il risarcimento da parte dell’assicurazione.

Tuttavia nel 2013 l’uomo era stato fermato in un controllo della polizia di Stato che, riscontrandolo a bordo del veicolo del quale aveva segnalato la sparizione, gli aveva contestato la frode assicurativa. Dopo quell’episodio il veicolo era stato nascosto a lungo ed è possibile che non sia stato più utilizzato.

Sei anni più tardi, appunto lo scorso ottobre, l’uomo (oggi 52enne) e il mezzo sono però stati intercettati dalla Polizia locale di un Comune della provincia. Nonostante lo stop il conducente è riuscito a dileguarsi, fuggendo grazie a manovre spericolate, e il giorno dopo ha deciso di liberarsi del mezzo.

Il ritrovamento del veicolo abbandonato nelle campagne del capoluogo ha dato così il via all’azione della Polizia locale di Modena. Attraverso l’attività di polizia giudiziaria gli agenti hanno ricostruito l’intera vicenda e hanno avviato le pratiche per la restituzione della Kawasaki all’assicurazione, divenuta proprietaria a seguito dell’indennizzo concesso un decennio prima, avvenuta pochi giorni fa.

Invece il 52enne, riconosciuto dagli operatori come il conducente scappato nell’inseguimento, è stato denunciato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale per via delle manovre compiute durante la fuga. Inoltre, è stato sanzionato per l’omessa copertura assicurativa e l’omessa revisione da entrambi i corpi di Polizia locale.