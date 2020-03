Domenica di denunce, 38 quelle dei Carabinieri su tutto il territorio provinciale

Domenica di controlli senza sosta da parte dell'Arma dei Carabinieri in tutta la provincia. Oltre al posto di blocco in via Emilia Ovest a Modena, conrolli e pattugliamenti sono stati eseguiti come da alcune settimane a questa parte in tutto il territorio e hanno portato ad un numero considerevole di denunce per spostamenti immotivati e altre violazioni delle normative legate all'emergenza covid: ben 38 persone sono state deferite alla Procura della Repubblica.

A Modena capoluogo, tra mattina e pomeriggio, sono state identificate e denunciate sei persone trovate in giro. Nel pavullese le persone identificate sono state nove, due delle quali denunciate anche per detenzione di sostanze stupefacenti: i due giovani sono stati trovati in possesso di una dose di cocaina destinata allo spaccio.

Sassuolo nei comuni del distretto ceramico le persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità sono state 9. In particolare, u 27enne con precedenti di polizia è stato sorpreso in giro in Via per Fogliano, a Maranello, in possesso due coltelli lunghi 13 e 17 cm, quindi denunciato anche per il porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Spetta ancora alla compagnia di Carpi il "primato" delle denunce. Ieri i Carabinieri hanno deferito in totale 21 persone, identificate in giro a piedi o sui rispettivi veicoli senza valido motivo.