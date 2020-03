Assembramenti vietati, 14 giovani denunciati a Carpi e dintorni

Ieri i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno denunciato in stato di libertà due cittadini moldavi di 22 anni, controllati in via Dallari a bordo di un’autovettura: circolanvano senza un giustificato motivo e sono quindi incappati nella sanzione prevista dal Decreto anticontagio.

Alle ore 22 circa la stessa sorte è toccata a quattro cittadini pakistani, che sono stati fermati dai militari stazione carpigiana mentre transitavano in via Pascoli.. Anche per loro, tutti tra i 25 ed i 31 anni, è scattata la Denuncia per la violazione dell'articolo 650 del codice penale.

A Soliera, poco prima delle 21, i militari hanno notato in via arginetto un assembramento di persone in strada. Sono così stati identificati e denunciati quattro cittadini nigeriani di età compresa tra i 24 ed i 29 anni.

Anche a Novi di Modena quattro giovani tra i 17 ed i 23 anni hanno subito lo stesso provvedimento per essersi ritrovati all’interno del parco pubblico di via Sanzio.