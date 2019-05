Tre denunce e tre feriti, il bilancio degli scontri in Autostazione

Da un punto di vista delle conseguenze penali - al momento - il pomeriggio di ieri davanti all'Autostazione di Modena si è archiviato con tre denunce. Ovviamente, come sempre avviene, la Digos esaminerà con attenzione le registrazioni video effettuate durante la manifestazione che ha visto attimi di violenza esplicita, sia con il lancio di oggetti contro le forze dell'ordine, sia con le cariche degli agenti nei confronti di antagonisti e studenti. I filmati potranno evidenziare ulteriori responsabilità in quanto accaduto, ma al momento sono due i manifestanti denunciati.

Il primo, un membro attivo del centro sociale Guernica, era stato prelevato di peso e accompagnato in questura già intorno alle 14, per poi essere rilasciato nel tardo pomeriggio. L'accusa a suo carico è quella di resistenza a pubblico ufficiale. Denunciata a piede libero anche una giovane manifestante, la quale dovrà rispondere del reato di false dichiarazioni sull'identità, in quanto a seguito di un controllo ha fornito agli agenti generalità false.

La terza persona denunciata non ha invece nulla a che spartire con la piazza antagonista, anzi. Si tratta di un giovane residente a Sassuolo che aveva assistito al comizio di Matteo Salvini per poi lasciare piazza Matteotti e transitare accanto alla manifestazione di viale Molza, dove aveva apostrofato gli antagonisti in modo provocatorio. L'episodio aveva scatenato un parapiglia, costringendo le forze dell'ordine ad intervenire per bloccare i manifestanti inferociti e impedire lo scontro fisico. Il sassolese è poi stato fermato e identificato, scoprendo che aveva con sè un manganello telescopico, motivo per il quale è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Ammonta a tre anche il bilancio dei feriti. Un giovane del Guernica ha riportato una ferita alla testa, fortunatamente non profonda, mentre due carabinieri si sono fatti medicare al pronto soccorso al termine della manifestazioni per lesioni lievi. Nel lancio di oggetti sono rimasti danneggiati lievemente anche un'auto della Polizia e una camionetta.

In relazione invece ai fatti denunciati dalla Cgil circa l'aggressione dei militanti leghisti ai delegati sindacali che esponevano striscioni a margine della piazza, la Questura fa sapere di non aver ricevuto dai diretti interessati, nè operato d'iniziativa, denunce di sorta.