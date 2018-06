Rave party lungo la Fondovalle del Panaro, venti denunce dei Carabinieri

Come già accaduto in passato, la Fondovalle del fiume Panaro nel territorio di Pavullo è stata teatro di un rave party abusivo. I Carabinieri sono infatti intervenuti su segnalazione di una residente, che lamentava la presenza di giovani e di musica ad alto volume nei pressi della propria abitazione. I militari hanno appurato che circa una ventina di giovani avevano effettivamente occupato in maniera illegittima un terreno privato, dando vita ad una festa.

I presenti sono stati tutti identificati e denunciati, appunto per l'invasione del terreno. Tre di loro sono poi stati segnalati alla Prefettura come consumatori di droga, essendo stati sorpresi in possesso di minime dosi per uso personale. La festa è stata quindi interrotta senza uteriori strascichi.

La zona in questione era già stata meta centinaia se non addirittura migliaia di persone negli anni passati, sempre a seguito di ritrovi organizzati clandestinamente e in barba a ogni norma di legge sui pubblici spettacoli.