Controlli al parco Novi Sad, denunciati tre spacciatori e segnalati sei clienti

Anche nella giornata di ieri il parco Novi Sad è stato meta dei controlli delle forze dell'ordine, che da mesi perlustrano l'area. E' toccato ai carabinieri identificare e perquisire le persone presenti nell'area verde, scoprendo tre giovani in possesso di droga, evidentemente destinata allo spaccio. Sono infatti stati denunciati un cittadino albanese di 23 anni e due marocchini, di 25 e 23, tutti regolarmente residenti in Italia.

I tre sono stati trovati in possesso di diverse dosi destinate alla vendita, per un peso complessivo di 3,5 grammi di cocaina, 25 grammi di hashish e 5 di marijuana.

Se per loro è stata formulata una denuncia penale, altre sei persone fermate nel parco sono stati segnalate alla Prefettura come assuntori, in quanto trovati in possesso di piccole quantità di stupefacente per uso personale. Il 25enne marocchino è stato poi deferito anche per il posto di oggetti atti ad offendere, in quanto aveva in tasca un coltello a serramanico.