Spaccio e furto su auto, due denunce delle Volanti

Controlli serrati della Polizia di Stato in città

Proseguono i controlli straordinari della Squadra Volante con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine reggiano nelle zone maggiormente a rischio della città di Modena. Le aree interessate dal servizio di ieri sono state il Parco novi Sad, il Parco XXII Aprile, via Gramsci e il quartiere Musicisti. Complessivamente sono state identificate 106 persone, di cui 46 di nazionalità straniera, e controllate 15 autovetture. Tre esercizi commerciali sono stati sottoposti a verifiche, estese agli avventori.

Un cittadino nigeriano di 39 anni è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato rintracciato all’interno del parco XXII Aprile e trovato in possesso di 17,8 grammi di hashish e marijuana.

Un altro straniero, un tunisino di 28 anni con precedenti di Polizia, è stato deferito alla Autorità Giudiziaria per i reati di tentato furto, inosservanza delle norme sugli stranieri e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ventottenne, sorpreso rovistare all’interno di una autovettura in via Fabrizi da un cittadino, è stato bloccato in via Emilia Centro all’incrocio con Corso Canalgrande, mentre si dava alla fuga. Nel corso del controllo sono state rivenute sulla sua persona dosi hashish per un totale di 9 grammi.