Spaccio accanto al Policlinico, due pusher fermati a distanza di un'ora

La scorsa notte, durante dei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, personale della Squadra Volante ha deferito all’Autorità Giudiziaria un marocchino di 25 anni ed un tunisino, 21enne, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Due distinti episodi avvenuti nella stessa via, ad un paio d’ore di distanza, hanno tenuto impegnati gli agenti della volante nella notte fra giovedì e venerdì scorsi nelle vicinanze dell’entrata del Policlinico, di Modena. Le due operazioni hanno permesso di denunciare due giovani spacciatori, un marocchino di 25 anni ed un tunisino 21enne.

Intorno alle ore 3, nel transitare in via del Pozzo gli agenti hanno notato il marocchino che alla vista dell’auto di sevizio ha affrettato il passo come per sottrarsi al controllo. Fermato dagli agenti si è subito mostrato nervoso: a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di un involucro contenente 4,40 grammi di cocaina e di un mazzo di chiavi. Gli operatori di Polizia, nonostante il giovane avesse dichiarato di risiedere in un’altra zona, dopo numerosi tentativi effettuati con le chiavi, sono riusciti a scoprire e a sottoporre a perquisizione domiciliare il suo appartamento, dove hanno sequestrato un bilancino di precisione e 2.200 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

ll 25enne, regolare sul territorio ma con un precedente di Polizia per lo stesso reato, è stato denunciato anche perchè non in possesso di documenti di identità e permesso di soggiorno.

Sempre in via del Pozzo, un'ora dopo il primo intervento, l’attenzione di due pattuglie della Polizia è stata attirata da un insolito transito di veicoli in una via laterale senza uscita. Al loro ingresso nella viuzza gli agenti hanno notato un giovane intento a gettare dalla finestra due involucri di cellophane: all’interno c'erano 2 grammi di cocaina. Effettuata anche in questo caso la perquisizione domiciliare, è stata trovata e sequestrata delal sostanza utilizzata per il “taglio” della droga e un bilancino di precisione. Il tunisino 21enne, irregolare sul territorio nazionale, gravato da numerosi precedenti di Polizia, era stato scarcerato lo scorso 26 luglio per il medesimo reato. A suo carico vige la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.