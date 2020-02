Aggredisce un altro ragazzo per strada, minorenne denunciato

Nella serata del 29 dicembre scorso in via San Francesco a Carpi si era verificata un'aggressione tra due giovani. Un ragazzo aveva sferrato un pugno allo zigomo di un 18enne, per motivi del tutto futili. La vittima non aveva manifestato alcuna intenzione di sporgere querela per le lesioni subite. Aveva, di fatto, riportato un trauma facciale con frattura pluriframmentaria della parete anteriore del seno mascellare e diverse fratture del pavimento orbitario.

Il referto, con prognosi di 30 gg, ha permesso però agli agenti del Commissariato di Polizia di Carpi di procedere d’ufficio, ricostruendo l’esatta dinamica degli eventi, attraverso anche le informazioni assunte dalla vittima e dai testimoni.

Le indagini hanno permesso di accertare l'identità dell’aggressore, un ragazzo minorenne. Si tratta per altro di uno degli autori della rissa con accoltellamento del 2 gennaio scorso avvenuta in centro storico tra un gruppo di giovani. Il minore è stato denunciato per lesioni personali.