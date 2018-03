Risponde ad annunci erotici fingendo di essere una collega della moglie, denunciato

La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Modena ha risolto un caso segnalato da una donna modenese, vittima di uno "scherzo" di cattivo gusto. Qualcuno, infatti, si spacciava per lei online, rispondendo ad alcuni annunci pubblicati su siti erotici. Dopo una serie di accertamenti gli agenti hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 39 anni per il reato di diffamazione e sostituzione di persona via web.

L'uomo è infatti stato individuato come il resposabile dei falsi messaggi, grazie all'analisi degli indirizzi web. Il 39enne era in realtà il marito di una collega della vittima: tra le due donne non correva buon sangue sul posto di lavoro e così il marito ha pensato a questo stratagemma per ripicca. Ora dovrà risponderne in Tribunale.