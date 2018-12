Vende su Facebook orologi e abiti contraffatti, denunciato

Le Fiamme Gialle modenesi hanno denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino carpigiano di quarant’anni B.M. Ritenuto responsabile di commercio di orologi e capi di abbigliamento con marchi contraffatti. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Carpi hanno accertato che l'uomo si avvaleva di Facebook per effettuare le operazioni commerciali illecite, in particolare dell’app “Marketplace”, che consente a tutti gli utenti di pubblicare inserzioni, per l’acquisto e la vendita di

oggetti nuovi o usati.

A catturare l’attenzione dei Finanzieri intenti al monitoraggio del web sono stati alcuni annunci aventi ad oggetto la commercializzazione di orologi e capi di abbigliamento di noti marchi registrati venduti a prezzi non in linea con quelli di mercato. A seguito di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Modena venivano rinvenute, nella disponibilità di B.M., numerosi orologi riportanti il segno distintivo “Rolex” ed “Emporio Armani” nonché diverse paia di calzature griffate “Adidas”, per un valore complessivamente stimato di alcune migliaia di Euro.

Il quarantenne è stato pertanto deferito alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione e ricettazione e la “merce” sottoposta a sequestro. Nei suoi confronti, nei giorni scorsi, è stato emesso avviso di conclusione indagini.