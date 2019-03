In auto con l'attrezzatura da perfetti scassinatori, tre denunce

Difficile credere potessi trattarsi di un viaggio di lavoro, nè tantomeno di una gita di piacere. L'armanetario trovato in possesso di alcuni stranieri fermati ieri sera nella Bassa fa infatti presumere senza troppa possibilità di errore che i tre fossero in procinto di commettere furti nella zona. E' quanto emerso durante un controllo avvenuto intorno alle 19.30 lungo via delle Valli, nelle campagne di Mirandola. I Carabinieri di San Martino Spino hanno fermato la Volkswagen Golf sulla quale viaggiavano tre pregiudicati, due albanesi di 34 e 23 anni residenti nel mantovano e un indiano di 61 anni residente nel vercellese.

Nell’abitacolo nell’autovettura avevano nascosto tre piedi di porco in ferro della lunghezza di 60 cm ciascuno, un martello della lunghezza di 95 cm, una tronchese tagliaferro della lunghezza di 65 cm ed altri strumenti di effrazione. I tre, che dovranno rispondere di “porto di strumenti di effrazione”, sono stati denunciati alla Procura modenese ed allontanati.