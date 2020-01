Arnesi da scasso in auto, denunciato un 60enne a Formigine

Alle 4 di ieri mattina i carabinieri della Stazione di Formigine hanno fermato e controllato un sessantenne residente nel reggiano mentre transitava a bordo della propria auto. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine, motivo per cui i militari hanno approfondito le verifiche e perquisito il veicolo, scoprendo una serie di oggetti sospetti.

Il 60enne trasportava infatti una torcia, un coltello, una mazza, guanti da lavoro e altro ancora. Arnesi da scasso dei quali non ha saputo giustificare la presenza e che non si esclude fossero in suo possesso proprio per commettere furti o altri reati. L’uomo è stato denunciato e gli oggetti sequestrati.