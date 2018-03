Atti osceni nel centro di Castelfranco, straniero denunciato

Proseguono i presidi e i controlli sul territorio di Castelfranco Emilia da parte dei Carabinieri, della Polizia Municipale e le segnalazioni dei gruppi di cittadini che fanno parte del progetto “Controllo del Vicinato”. Grazie a queste attenzioni, proprio alcuni cittadini hanno informato agenti della Polizia Municipale in servizio appiedato nelle vie del centro storico del capoluogo che, poco distante, uno straniero stava compiendo atti osceni in luogo pubblico. Prontamente intervenuti, gli agenti lo hanno fermato, identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

“Questo episodio incarna ancora una volta l’essenza della collaborazione tra cittadini e Polizia Municipale - afferma il Comandante della Polizia Municipale di Castelfranco Emilia Cesare Augusto Dinapoli - prosegue pertanto, anche attraverso il progetto del Controllo del Vicinato, il lavoro messo in campo per poter affrontare il tema, molto complicato, della sicurezza di un territorio. Sono compiaciuto che il lavoro silenzioso dei vari attori coinvolti stia dando risultati evidenti che mi auguro possano essere sempre di più e sempre più duraturi. Mi preme inoltre sottolineare che la prima sicurezza parte direttamente dai comportamenti di ogni singolo cittadino. Ringrazio i cittadini per la grande attenzione, l’impegno e l’immediata segnalazione e la Polizia Municipale per l’intervento puntuale ed efficace. Questo dimostra ancora una volta che il gioco di squadra e la collaborazione è un arma vincente sia nel lavoro che contro i malintenzionati”.