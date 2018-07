Atti osceni verso la commessa del negozio, straniero denunciato a Formigine

Un episodio singolare ma non certo piacevole ha tenuto banco nel pomeriggio di sabato scorso presso il punto vendita di Formigine della catena di prodotti per la casa e la cosmesi Tigotà. Intorno alle 17.30, infatti, presso il negozio di via Marconi, in angolo con via Giardini, uno straniero si è esibito davanti ad una commessa, abbassando i pantaloni e mostrando i genitali. Il gesto, le cui ragioni non sono chiare, si è esaurito in breve tempo, ma la lavoratrice ha giustamente informato le forze dell'ordine di quanto accaduto.

I Carabinieri di Formigine si sono quindi portati sul posto e hanno identificato lo straniero, un cittadino ghanese di 32 anni regolarmente residente in zona. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per il reato di atti osceni.