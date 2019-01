L'etilometro blocca l'autista, la gita delle elementari parte in ritardo

Imbarazzo e proteste mercoledì mattina a Carpi. Sarebbero dovuti partire alle 7.15 da via Giusti, sede della scuola elementare "Da Vinci", alla volta di San Lazzaro di Savena per una gita, ma il programma è stato rallentato non poco da un imprevisto. E' la sorte toccata a diverse classi del plesso scolastico, che avevano noleggiato il pullman di una ditta privata di trasporti per raggiungere il bolognese, ma che sono stati stoppati dall'arrivo della Polizia Stradale, che non di rado verifica le condizioni di sicurezza dei viaggi di istruzione scolastica.

L'altro giorno a fermare il viaggio è stato l'etilometro: l'autista incaricato di accompagnare i bambini è infatti risultato positivo, facendo segnare un risultato di 0.9 milligrammi/litro. Tanto è bastata a denunciare l'uomo e a bloccare la corriera.

Si è dovuto attendere perciò il tempo necessario affinche la ditta inviasse un nuovo conducente, questa volta pienamente in regola - il quale ha finalmente mosso il pullman in direzione della meta prestabilita.