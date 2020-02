Sorpresi a Cognento su di un'auto rubata con a bordo arnesi da scasso

Ieri intorno alle 13.30 una pattuglia della Volante che stava transitando per la frazione di Cognento ha notato un'auto con a bordo due persone sospette. Due giovani nordafricani sostavano infatti su di una Kia Picanto colore azzurro nei pressi dell'ufficio postale: i poliziotti hanno chiesto alla centrale operativa una verifica della targa, scoprendo così che il mezzo era stato rubato il 17 febbraio a Bologna.

Non appena i poliziotti si sono avvicinati per un controllo, i due a bordo dell'utilitaria sono schizzati fuori dalle portiere e si sono dati alla fuga. Il primo, uscito dal lato guida, è stato bloccato rapidamente dagli agenti, mentre l'altro è riuscito a fuggire.

Nel frattempo sul posto sono intervenute le altre Volanti in servizio e una di queste è riuscita ad intercettare il secondo fuggiasco, che è stato a sua volta inseguito e bloccato in via Benzi, non distante dalle poste.

I due sono stati identificati in un 25enne tunisino ed un 24enne italiano, entrambi gravati da precedenti per reati predatori e per spaccio di droga, per altro già noti per agire insieme. La perquisizione della macchina ha permesso di trovare, sui sedili posteriori, una grossa tronchese, due punte da trapano, guanti e torcia: il tipico kit dei ladri, probabilmente pronto per essere usato su qualche obiettivo appetibile proprio a Cognento.

Viste le circostanze, dopo l'accompagnamento in Questura, i due giovani sono stati rilasciati con una denuncia a piede libero per i reati di ricettazione e possesso di arnesi da scasso.