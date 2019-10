Inizia la "stagione" dei furti in casa, banda di sospetti ladri fermata a Formigine

Il ritorno dell'ora solare coincide puntiualmente con il periodo di inizio dell'attività per le bande criminali dedite ai furti in abitazione. Un appuntamento non certo desiderato che si rinnova ogni anno nella nostra provincia, quando con il favore dell'oscurità i malviventi riescono ad agire al meglio. Per questo i Carabinieri della provincia di Modena stanno proseguendo a ritmo serrato nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e contrasto dei reati predatori.

Ieri pomeriggio, verso le ore 17.00 a Formigine, sono state fermate e controllate quattro persone a bordo di un’autovettura Audi. Le circostanze di tempo e di luogo e l’atteggiamento alquanto sospetto dei quattro hanno indotto i militari ad effettuare una perquisizione personale e del veicolo, che ha confermato quello che è forse più di un sospetto: si trattava di un gruppo di topi d'appartamento.

Sono stati rinvenuti e sequestrati oggetti atti allo scasso, radio ricetrasmittenti ed altro, compresa una pistola giocattolo. Per i quattro, due italiani e due dell’est Europa, di età compresa tra i 27 ed i 52 anni, è scattata la denuncia in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Il conducente è stato denunciato anche per guida senza patente.