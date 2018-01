Falsifica il test di italiano per ottenere il permesso di soggiorno, denunciato

Questa mattina è stato denunciato in stato di libertà un cittadino cinese di anni 29, residente a Carpi, per aver falsificato un documento al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. L’ottenimento di tale titolo di soggiorno, infatti, è subordinato al superamento da parte del richiedente di un test di conoscenza della lingua italiana.

Ad accorgersi dell'inganno sono stati gli addetti dell'Ufficio Stranieri di Carpi, dove il giovane si è presentato per la trafila burocratica.

Il giovane cinese aveva presentato l’istanza volta al rilascio del suddetto permesso corredata di un attestato - livello A2 – conseguito nel maggio 2016. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di rilevare che il 29enne aveva modificato il documento sia con riferimento ai dati anagrafici sia nella data del conseguimento. Il codice matricola indicato, infatti, era relativo all’attestato di una altra cittadina cinese residente a Forlì che lo aveva ottenuto nel maggio 2015.