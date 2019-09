Ubriachi molesti davanti all'irish pub, due sono clandestini

L'altra notte è stato necessario l'intervento della Volante in largo Hannover, davanti all'irish pub Griffin's, dove tre stranieri evidentemente su di giri e particolarmente molesti stavano stazionando ben oltre l'orario di chiusura del locale, creando disturbo. All'arrivo della pattuglia due di loro si sono fatti avvicinare per il controllo, mentre un terzo si è dato alla fuga in maniera precipitosa.

Un agente è però riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo a terra. Il giovane ha fornito generalità false e solo dopo un controllo approfondito è emerso che il tunisino 25enne era irregolare sul territorio, essendo già stato espulso e non avendo rispettato la prescrizione. Alle spalle una lunga lista di precedenti per droga.

Il giovane è stato accompagnato in questura insieme ad un altro connazionale, un 26enne che è risultato del tutto sconosciuto alle autorità italiane. In regola invece il terzo tunisino controllato. I due connazionali sono stati denunciati a piede libero e sono state avviate nuove pratiche per la loro espulsione.