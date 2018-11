Segnalato dalle mamme accanto ad una scuola, clandestino denunciato

La Polizia Municipale di Formigine, che in questi giorni ha intensificato i controlli atti a prevenire i furti, ha fermato e quindi denunciato un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina di 37 anni, con precedenti penali proprio per furto, poiché irregolare e inottemperante al provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. L’uomo si trovava a bordo di un’auto, notata da alcune mamme che in mattinata stavano accompagnando i figli in una scuola elementare del capoluogo.

Le donne hanno approfittando della presenza degli agenti, come sempre in servizio all’entrata degli alunni, e hanno segnalato la vettura con i tre uomini a bordo - oltre al fermato, un suo connazionale e un formiginese) che li avevano insospettiti per il loro comportamento. Immediatamente è scattata la chiamata alla pattuglia di pronto intervento della Polizia Municipale, in servizio nella zona, cui si è aggiunta dopo pochi minuti una seconda pattuglia.

Dopo i primi accertamenti, avvenuti sul posto, solo l’uomo risultato non in regola con i documenti è stato accompagnato in comando per ulteriori verifiche, ed è stato proprio grazie alle impronte digitali che è stato possibile identificarlo e denunciarlo, oltre che venire a conoscenza dei suoi precedenti. Un intervento realizzato grazie alla collaborazione tra Polizia Municipale e la cittadinanza, protagonista in questo caso di un’attiva e funzionale opera di controllo di vicinato.