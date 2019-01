In auto senza patente e con un set di coltelli, due pregiudicati denunciati

Un controllo stradale eseguito ieri pomeriggio dai Carabinieri dell'Arma di Maranello è sfociato in una serie di denunce a carico di due persone. A bordo di un'auto viaggiavano infatti un 41enne di origini cagliaritane e un 50enne avellinese, entrambi già noti alla giustizia: i due trasportavano senza una ragione plausibile quattro diversi coltelli da cucina, compreso uno strumento per l'affilautra degli stessi.

I due non solo sono stati denunciati per il posto di oggetti atti ad offendere, ma anche per violazioni relative al codice della strada. Al volante dell'auto di proprietà del 50enne, infatti, si trovava il 41enne, nonostante nel 2016 gli fosse stata revocata la patente. In più, il conducente era oltre la soglia dell'alcoltest, con un tasso alcolemico di 1.28. Due denunce che hanno fatto seguito a quella per incauto affidamento del veicolo a carico del 50enne. L'auto è stat sequestrata, insieme ai coltelli.