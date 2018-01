Porta in classe un coltello, a scuola arriva la Volante e lo denuncia

Guai seri per uno studente dell'istituto professionale "Fermo Corni" di Modena. Il ragazzo, uno straniero appena maggiorenne, è infatti stato "pizzicato" in classe con un coltello. Poteva sembrare una bravata, ma la situazione non si è ricomposta con l'intervento dei docenti - magari con una consegna dell'arma - ma è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Una pattuglia della Volante ha quindi raggiunto la scuola di viale Tassoni e ha accertato i fatti, sequestrando il coltello allo studente, che ora dovrà rispondere penalmente di porto abusivo di armi.