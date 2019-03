Trasforma l'armadio di casa in una serra, denunciata per coltivazione di marijuana

Nei giorni scorsi un'indagine sullo spaccio di droga ha portato i carabinieri della stazione di viale Tassoni in un appartamento in zona Buon Pastore. I sospetti sono stati confermati dalla perquisizione: l'inquilino, una ragazza di 25 anni, era in possesso di un etto di hashish, ma soprattutto aveva messo in piedi una coltivazione di marijuana.

Un guardaroba era stato trasformato in una vera e propria serra, con tanto di sistema di riscaldamento, impianto di ventilazione, tubi per il nutrimento e l'irrigazione. L'armadio ospitava quattro vasi con altrettante piante alte oltre un metro.

La giovane è stata denunciata a piede libero sia per la produzione dello stupefacente, sia per detenzione ai fini di spaccio. Le piante e la serra sono state sequestrate.